Насколько в Крыму задержатся дожди

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Жаркая погода и солнечные дни ожидаются в Крыму ближе к концу следующей недели.

Такой прогноз озвучил в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«К концу недели циклон начнет ослабевать. Во вторник и среду еще будут дожди, но не в экстремальной форме. С четверга скажется влияние скандинавского циклона. В пятницу, субботу и воскресенье ожидается антициклон. Будет много солнца, никаких осадков, теплый освежающий ветер. Температура воздуха повысится до +25…+30 градусов», - отметил он.

Ранее Тишковец рассказал, что в ближайшие выходные в Крыму ожидается ливень и ветер. Температура воздуха понизится. Сильные дожди обрушатся на крымскую столицу и Ялту, которая совсем недавно уже пострадала от разгула стихии.

Штормовая погода, по его словам, «перетормошит» море, и оно станет холодным. Однако к концу следующей недели все вернется на круги своя, вода снова нагреется.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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