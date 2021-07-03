Крымские медики лечат укусы каракуртов без противоядия

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В случае укуса самого ядовитого в Крыму паука, каракурта, врачи, скорее всего, станут лечить пациента медикаментозно, без использования противокаракуртовой сыворотки ввиду отсутствия таковой.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Сыворотку не хранят в медицинских организациях Крыма. Лекарство закупают по ситуации.

«В связи с ограниченным доступом применения сыворотки-антидоты закупаются целенаправленно под поступившего пациента. Приобретение дорогостоящих биологических препаратов до момента возникновения соответствующей потребности нецелесообразно», — указали в министерстве.

В ведомстве пояснили, что укушенному человеку оказывается экстренная и неотложная медицинская помощь. Если есть необходимость, проводятся реанимационные процедуры.

Ранее крымские общественники сообщили в социальной сети Facebook о настоящем нашествии каракуртов на Симферополь. Они задались вопросом, есть ли у Минздрава сыворотка-антидот?

Доцент кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. И.В. Вернадского Александр Стрюков рассказал, что яд каракуртов нейротоксичен и действует достаточно быстро. Так что с медицинской помощью медлить ни в коем случае нельзя.

«Буквально в течение нескольких минут после укуса пострадавший ощущает боль в пояснице — это значит, что яд уже распространился по организму», — отметил наш собеседник.

В тексте использованы материалы: Форпост

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