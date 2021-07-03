Крымчанин фиктивно зарегистрировал у себя почти две сотни иностранцев

Житель Симферопольского района стал фигурантом уголовного дела по факту фиктивной регистрации 193 иностранцев.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Установлено, что ранее судимый за аналогичное преступление 33-летний житель одного из сел Симферопольского района незаконно зарегистрировал по месту своего проживания 193 гражданина Узбекистана, Украины, Таджикистана и Казахстана, заведомо зная, что проживать они там не будут», – говорится в сообщении.

В МВД добавили, что подозреваемый не желая предоставить жилье иностранцам направил в отдел по вопросам миграции уведомление о прибытии граждан, тем самым фиктивно поставив их на учет. Полицейские установили, что посторонние люди и их вещи в доме подозреваемого отсутствовали.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Мужчине грозит максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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