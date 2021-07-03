Общество
Какой сегодня праздник 3 июля
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Сегодня, 3 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День ГИБДД (День ГАИ) в России
Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции — День ГИБДД МВД Российской Федерации, или День ГАИ России, установленный приказом Министра внутренних дел РФ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 3 июля 2009 года.
Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных кoмиccapoв от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP».
В 1960-x годах Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении, а первые единые правила дорожного движения стали действовать в СССР с 1 января 1961 года.
День славления князя Святослава Игоревича
3 июля — день славления князя Святослава Игоревича (около 942—972). У славян в этот день было принято проводить ритуальные поединки, воинские посвящения и славить Перуна.
Святослав, Великий князь Киевский, — сын Игоря и Ольги, в значительной мере правившей при сыне государством (до своей смерти в 969 году), поскольку князь все время проводил в военных походах. В 964—66 годах Святослав предпринял первый самостоятельный крупный поход: освобождение вятичей от власти хазар и подчинение их Киеву. Затем последовали походы на Волгу и Северный Кавказ, разгром Хазарского каганата.
В 967 или 968 годах, используя предложение Византии, стремившейся ослабить своих соседей Русь и Болгарию, столкнув их друг с другом, князь Святослав вторгся в Болгарию и обосновался в устье Дуная, в Переяславце. Византийское правительство, чтобы воспрепятствовать утверждению Святослава в Болгарии, послало к Киеву печенегов. Он возвратился на защиту столицы, но, отбив печенегов, снова пришел в Болгарию.
Около 971 года Святослав в союзе с болгарами и венграми начал воевать с Византией. После боя с превосходящим по численности византийским войском у Большого Преслава и Доростола, выдержав со своим войском трехмесячную осаду, Святослав Игоревич заключил в 971 году мир с Византией. На обратном пути в Киев князь Святослав у днепровских порогов погиб в бою с печенегами, которых византийское правительство предупредило о его возвращении.
Мефодий Перепелятник
Народный праздник «Мефодий Перепелятник» отмечается 3 июля (по старому стилю - 20 июня). В церковном календаре это день почтения памяти святого мученика Мефодия Патарского, Олимпийского, епископа. В народе его прозвали Перепелятником за то, что в этот день было принято охотиться на перепелов. Другие названия праздника: «Мефодий Погодоуказатель», «Паутинный день», «Нефедов день», «Тенетник».
Также сегодня, 3 июля, отмечают такие праздники:
- День Республики Хакасия
- День образования Республики Алтай
- День единения народов Карачаево-Черкесии
- День независимости Республики Беларусь
- День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины
- Международный день Днепра
- Международный день кооперативов (International Day of Cooperatives)
- День тайной дружбы
- Праздник огней на Кубе
- День комплиментов отражению (National Compliment Your Mirror Day) в США
- День шоколадных вафель (National Chocolate Wafer Day) в США
- День женщин в Мьянме
- День поедания бобов (National Eat Your Beans Day) в США
- День отмены рабства на Виргинских островах
- День вдали от солнца (National Stay Out of the Sun Day) в США
Сегодня именины празднуют: Иван, Наум, Лука, Василий, Афанасий, Крискент, Мина, Андрей, Инна, Пинна, Римма, Мефодий, Лазарь, Африкан, Левкий, Глеб, Димитриан, Елисей, Аврора, Аристоклий, Гурий.
Что происходило 3 июля в прошлые годы
964 - Киевская Русь одержала победу в войне с Хазарским каганатом.
1608 - французским исследователем С. де Шамплейном основан канадский город Квебек.
1841 - английский астроном Джон Адамс объявил об открытии им планеты Нептун.
1880 - ведущие европейские страны и США подписали Марокканскую конвенцию о признании независимости Марокко.
1885 - украинские эмигранты создали в США товарищество взаимопомощи «Братство святого Николая».
1886 - Карл Бенц из Мангейма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости в 16 км/час.
1897 - в результате многочасовых обсуждений в ресторане «Славянский базар» Станиславский и Немирович-Данченко решили создать народный театр.
1915 - выпущены первые в Турции бумажные деньги.
1928 - в продаже появились первые телевизоры. Стоили они 75 долларов.
1936 - постановлением Совета народных комиссаров создана ГАИ.
1940 - Бессарабия и Северная Буковина вошли в состав СССР.
1949 - «Энола Гей»бомбардировщик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму,стал экспонатом музея Смитсоновского института.
1954 - в Великобритании отменена карточная система.
1960 - конгресс США ввел запрет на импорт сахара из Кубы.
1973 - в Хельсинки начало работу Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Через два года в столице Финляндии будет подписан Заключительный акт.
1976 - в Бонне подписано соглашение о поставке Ирану двух атомных электростанций западногерманской фирмой «Крафтверкунион».
1988 - Ирано-иракская война: в Персидском заливе американский крейсер «Винсеннес» сбил иранский пассажирский самолет А300. Погибло 298 человек.
1996 - Борис Ельцин избран президентом РФ на второй срок.
2006 - астероид 2004 XP14 пролетел на расстоянии 432 308 километров от поверхности Земли.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 июля. Какие праздники будут завтра?
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