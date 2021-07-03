Экологи проверили воздух Армянска на опасную концентрацию хлорида водорода

Концентрация хлорида водорода в атмосферном воздухе городского округа Армянск сохраняется ниже предельно допустимой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

«По результатам лабораторного анализа и технических измерений в отобранных пробах атмосферного воздуха 01 июля 2021 года в г. Армянск максимальная концентрация хлорида водорода составила 0,114 мг/куб.м и в с. Перекоп — 0,114 мг/куб.м (при ПДК 0,2)», — уточнили в Минприроды Крыма.

Контроль атмосферного воздуха в Армянске продолжается.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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