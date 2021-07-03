Потоп в Крыму
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Детские сады в Ялте начнут работу 5 июля
фото © Новости Крыма
Дошкольные учреждения Ялты вновь примут своих воспитанников в понедельник 5 июля.
Как сообщили в администрации города, соответствующее решение принято на очередном заседании штаба ЧС.
«Откроются все детские сады, кроме №27 «Огонек», который пострадал в период ливневых дождей и паводка. В настоящее время администрацией города проводятся все необходимые мероприятия по устранения последствий стихии», – заверила глава администрации Ялты Янина Павленко.
По ее словам, предоставлены временные места в других детских садах детям, чьи родители обратились с соответствующим заявлением. В случае, если возникает необходимость распределения ребенка, глава администрации предложила обратиться к заведующему детского сада или в кабинет №4 управления образования или по телефону 26-25-14.
«Для посещения дошкольного учреждения справки из медицинского учреждения необходимо предоставлять лишь в том случае, если ребенок болел в период закрытия детского сада», – отметила Павленко и добавила: «В дошкольном учреждении дети будут приниматься только после прохождения термометрии. Дети с признаками заболевания будут отстранены от его посещения».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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