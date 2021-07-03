Детские сады в Ялте начнут работу 5 июля

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Дошкольные учреждения Ялты вновь примут своих воспитанников в понедельник 5 июля.

Как сообщили в администрации города, соответствующее решение принято на очередном заседании штаба ЧС.

«Откроются все детские сады, кроме №27 «Огонек», который пострадал в период ливневых дождей и паводка. В настоящее время администрацией города проводятся все необходимые мероприятия по устранения последствий стихии», – заверила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, предоставлены временные места в других детских садах детям, чьи родители обратились с соответствующим заявлением. В случае, если возникает необходимость распределения ребенка, глава администрации предложила обратиться к заведующему детского сада или в кабинет №4 управления образования или по телефону 26-25-14.

«Для посещения дошкольного учреждения справки из медицинского учреждения необходимо предоставлять лишь в том случае, если ребенок болел в период закрытия детского сада», – отметила Павленко и добавила: «В дошкольном учреждении дети будут приниматься только после прохождения термометрии. Дети с признаками заболевания будут отстранены от его посещения».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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