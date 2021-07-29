Задержан генподрядчик прошлогодних работ по благоустройству Симферополя

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Правоохранители задержали генерального директора компании ООО «Строительные технологии», занимавшейся благоустройством общественных пространств Симферополя.

Об этом сегодня на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов Республики Крым сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня с (министром внутренних дел по Крыму) Павлом Леонидовичем Карандой говорил. Задержан директор фирмы-подрядчика, который по Симферополю занимался, ООО «Строительные технологии». (Расследуется) уголовное дело. Процесс продолжается. Так легче будет нам завершать реализацию работ на объектах», – сказал Аксенов.

Компания являлась генеральным подрядчиком благоустройства скверов и дворовых территорий в Симферополе, которое велось в прошлом году в рамках соглашения с правительством Москвы. Самый крупный объект, где выполняла благоустройство компания, – сквер у Дворца культуры профсоюзов. Объект был сдан с задержкой в полгода. Ряд других объектов не сданы до сих пор.

В июне глава администрации Симферополя Валентин Демидов пообещал «в ближайшее время» принять на баланс города все объекты – 36 дворовых территорий и 7 общественных пространств, – благоустроенные в 2020 году за московские деньги. При этом часть работ подрядная организация выполнила некачественно, часть не выполнила вовсе. Также некачественно были оформлены документы.

Работы по благоустройству общественных и дворовых пространств в Симферополе начались в августе прошлого года. По контракту, завершить благоустройство должны были в декабре 2020-го. В прошлом году по соглашению между правительством Москвы и Совмином Крыма Симферополь получил почти 900 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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