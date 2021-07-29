Курортный сезон
Развитие сюжета: В Севастополе отдыхающих развернули спиной к морю ● Власти Крыма насчитали к середине лета более четырех млн туристов ● Питерцы и москвичи не хотят отдыхать в Крыму ● Уран добавит драматизма в курортный сезон в Крыму ● В Крыму значительно подорожали услуги четырех и пятизвездочных отелей
Все ялтинские пляжи открыли для купания
фото © Новости Крыма
Все пляжи Большой Ялты вновь открыты для купания.
Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Все ялтинские пляжи – от Фороса до Гурзуфа – открыты! Морская вода соответствует требованиям СанПиН», – написала Павленко на своей странице в Facebook.
Пляжи в Ялте закрыли 19 июня после потопа, когда потоками воды в море снесло грязь и мусор. 22 пляжа вновь открыли для купания на территории Большой Ялты от Фороса до Алупки 2 июля.
Затем, по согласованию с Роспотребнадзором, постепенно открывали и остальные.
По состоянию на 28 июля закрытыми оставались три пляжные карты: «Приморский», гостиницы «Ореанда» и «Опера Прима».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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