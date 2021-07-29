Все ялтинские пляжи открыли для купания

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Все пляжи Большой Ялты вновь открыты для купания.

Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Все ялтинские пляжи – от Фороса до Гурзуфа – открыты! Морская вода соответствует требованиям СанПиН», – написала Павленко на своей странице в Facebook.

Пляжи в Ялте закрыли 19 июня после потопа, когда потоками воды в море снесло грязь и мусор. 22 пляжа вновь открыли для купания на территории Большой Ялты от Фороса до Алупки 2 июля.

Затем, по согласованию с Роспотребнадзором, постепенно открывали и остальные.

По состоянию на 28 июля закрытыми оставались три пляжные карты: «Приморский», гостиницы «Ореанда» и «Опера Прима».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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