Власти Ялты обещают закрыть предприятия общепита за нарушение антиковидных мер

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Власти Ялты готовы совместно с Роспотребнадзором наказывать нарушителей аниковидного указа главы республики.

Об этом на своей странице в социальных сетях написала глава местной администрации Янина Павленко.

«Активно работаем с бизнесом, объясняя необходимость соблюдения всех требований антиковидного указа. Нет понимания – наказываем совместно с Роспотребнадзором. Ежедневно восемь сотрудников после 23.00 проверяют работу всех заведений. Также изучаем камеры видеонаблюдения», – сообщила она.

По информации главы администрации, в Ялте уже подано четыре иска в суд с требованием закрыть предприятия на два месяца за несоблюдение указа главы Крыма. Тем не менее, признала она, появились новые нарушители. «Соберу снова предпринимательское сообщество с записями видеокамер, чтобы разобраться с каждой конкретной ситуацией», – пообещала Павленко.

Она добавила, что понимает желание предпринимателей заработать в курортный сезон, и отметила, что «неоднократно выступала» перед главой Крыма с инициативой позволить предпринимателям работать после 23.00. «Но жду понимания и от бизнеса. Проработаем по всем озвученным на штабе 23-м нарушителям. Подтвердятся факты – в суд», – подчеркнула Павленко.

При этом она обратила внимание, что Ялта остается в лидерах среди городов Крыма по распространению ковида, «а по прогнозам Роспотребнадзора август будет еще напряженней». Поэтому, по ее словам, «бдительность не снижаем – проверки усилим». «Работать будут только те, кто соблюдает требования указа», – заявила Павленко.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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