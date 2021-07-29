Владелец аттракциона раскрыл детали инцидента с падением девочки с батута в парке в Крыму

фото © Андрей Парфенюк / ВКонтакте

Владелец аттракциона раскрыл детали инцидента с падением девочки с батута в Детском парке в Симферополе.

Свою версию произошедшего мужчина опубликовал в ответ на заявление отца девочки, который утверждает, что она упала на землю и получила компрессионный перелом позвоночника.

«На видеозаписи, которую мы вам представляем, четко видно, что ребенок спрыгнул с батута на мат, хотя со слов (отца), его дочь упала на землю. Мы до сих пор не можем понять, как от такого приземления с незначительной высоты – около 50 сантиметров – с батута на мягкий мат могла получиться такая травма, и почему родители девочки в тот же день 15 июля не обратились с такой серьезной травмой, как ушиб позвоночника (компрессионный перелом) за помощью докторов, а обратились в больницу только 16 числа», – заявил владелец аттракциона Андрей Парфенюк.

Публикация отца в соцсетях появилась значительно позже даты самого инцидента. В СК 27 июля сообщили, что по факту опубликованного сообщения отца ребенка начата проверка. «15 июля моя жена с детьми отправилась на прогулку в Детский парк вместе с друзьями детей… В тот день моя дочь захотела играть именно в злополучном аттракционе «лабиринт», где и упала, получив компрессионный перелом позвоночника. Предприниматель в тот же день уложил на место падения моей дочери маты», Ц заявил отец девочки в своей публикации.

Предприниматель приложил видео к своему ответу. На нем видно, что девочка упала во время лазания по аттракциону, но приземлилась на застеленные маты. После этого она встала и подошла к матери. «Лабиринт – это вообще самый безопасный аттракцион, где нет жестких покрытий и даже близко нет опасных высот. Аттракцион прошел все необходимые технические допуски, осуществляемые лицензионным предприятием, и был допущен к работе», – уверяет предприниматель. Он также предложил помочь родителям девочки в ее лечении.

Другую версию произошедшего назвал начальник инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алексей Игнатенко. «Девочка подошла по настилу батута к самому его краю, осмотрелась, сгруппировалась и чуть присела, отведя обе руки назад и заняв характерную позу прыгающего вниз человека, оттолкнулась от поверхности батута. Совершив неточный прыжок на уложенные внизу маты, Аня приземлилась на заднюю поверхность бедер, а не на ступни ног. Такое приземление могло послужить травмированию ребенка с последующим выявлением и констатацией диагноза компрессионный перелом позвоночника», – написал он на своей странице в Facebook.

Игнатенко также заявил, что маты на видео в месте приземления девочки отчетливо видны. «Следовательно, доводы о том, что маты отсутствовали в тот день, не состоятельны», – отметил он.

Чиновник добавил, что межведомственная работа по этому случаю еще продолжается. Свою проверку также проводит прокуратура Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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