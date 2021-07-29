В Симферополе проведут инвентаризацию спортивных площадок

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов поручил провести инвентаризацию спортивных площадок на территории города.

Об этом он сказал в рамках аппаратного совещания.

Как было озвучено на совещании, с 2014 по 2020 годы в Симферополе установлено 103 объекта спортивного кластера. Дефицит составляет еще 84 объекта, если следовать показателям, запланированным в региональном проекте Министерства спорта РК «Спорт - норма жизни».

«Есть необходимость в возобновлении действующей практики на 2022 и последующие плановые периоды в части выделения средств на приобретение и обустройство спортивных площадок для создания условий для занятия физической культурой и спортом в местах массового отдыха и по местам жительства населения Симферополя», - отметила начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации Елена Шапилова.

В то же время, по ее словам, нужны дополнительные средства для восстановления уже действующих спортивных объектов.

«Безусловно, новые объекты нужны, но необходимо четко разобраться с уже существующими. Поручаю ответственным подразделениям провести полную инвентаризацию, а также работу по постановке объектов на баланс с их последующим обслуживанием. Что касается новых объектов, то необходимо активизировать участие в республиканских и федеральных программах. Поручаю профильным ведомствам провести соответствующую работу», - заявил в свою очередь глава администрации Валентин Демидов.

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