Власть
В Симферополе проведут инвентаризацию спортивных площадок
Глава администрации Симферополя Валентин Демидов поручил провести инвентаризацию спортивных площадок на территории города.
Об этом он сказал в рамках аппаратного совещания.
Как было озвучено на совещании, с 2014 по 2020 годы в Симферополе установлено 103 объекта спортивного кластера. Дефицит составляет еще 84 объекта, если следовать показателям, запланированным в региональном проекте Министерства спорта РК «Спорт - норма жизни».
«Есть необходимость в возобновлении действующей практики на 2022 и последующие плановые периоды в части выделения средств на приобретение и обустройство спортивных площадок для создания условий для занятия физической культурой и спортом в местах массового отдыха и по местам жительства населения Симферополя», - отметила начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации Елена Шапилова.
В то же время, по ее словам, нужны дополнительные средства для восстановления уже действующих спортивных объектов.
«Безусловно, новые объекты нужны, но необходимо четко разобраться с уже существующими. Поручаю ответственным подразделениям провести полную инвентаризацию, а также работу по постановке объектов на баланс с их последующим обслуживанием. Что касается новых объектов, то необходимо активизировать участие в республиканских и федеральных программах. Поручаю профильным ведомствам провести соответствующую работу», - заявил в свою очередь глава администрации Валентин Демидов.
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