В Симферополе отчитались о готовности к отопительному сезону

В Симферополе треть котельных подготовлены к работе в осенне-зимний период.

Об этом сообщили в администрации города по итогам совещания о готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону 2021-2022.

«На сегодняшний день из 73 котельных уже подготовлены к работе в осенне-зимний период 24, что составляет 33% от общего количества. Помимо этого, к сезону готовы 22 центральных тепловых пункта – это 24% готовности. Также подготовлено 69,39 километров тепловых сетей, это 22% от общего объема», - сообщили представители «Крымтеплокоммунэнерго».

Также сообщается, что уже ведутся работы по промывке системы и гидравлические испытания на объектах культуры. Всего в Симферополе их 47, из которых 11 находятся в арендуемых помещениях.

Из 110 образовательных учреждений к отопительному сезону готовы 66.«Акты готовности по двум дошкольным учреждением не подписываются в связи с проведением в них капитального ремонта. Кроме того, в 23 образовательных учреждениях проводятся работы по текущему ремонту систем отопления и горячего водоснабжения», - пояснили в пресс-службе муниципалитета.

Глава администрации Валентин Демидов по итогам совещания заявил, что крайний срок выдачи паспортов готовности к осенне-зимнему периоду – 15 сентября 2021 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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