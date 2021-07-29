Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +31
море +26

Власть

В Симферополе отчитались о готовности к отопительному сезону

В Симферополе треть котельных подготовлены к работе в осенне-зимний период.

Об этом сообщили в администрации города по итогам совещания о готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону 2021-2022. 

«На сегодняшний день из 73 котельных уже подготовлены к работе в осенне-зимний период 24, что составляет 33% от общего количества. Помимо этого, к сезону готовы 22 центральных тепловых пункта – это 24% готовности. Также подготовлено 69,39 километров тепловых сетей, это 22% от общего объема», - сообщили представители «Крымтеплокоммунэнерго».

Также сообщается, что уже ведутся работы по промывке системы и гидравлические испытания на объектах культуры. Всего в Симферополе их 47, из которых 11 находятся в арендуемых помещениях.

Из 110 образовательных учреждений к отопительному сезону готовы 66.«Акты готовности по двум дошкольным учреждением не подписываются в связи с проведением в них капитального ремонта. Кроме того, в 23 образовательных учреждениях проводятся работы по текущему ремонту систем отопления и горячего водоснабжения», - пояснили в пресс-службе муниципалитета.

Глава администрации Валентин Демидов по итогам совещания заявил, что крайний срок выдачи паспортов готовности к осенне-зимнему периоду – 15 сентября 2021 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На очистку русел рек в Ялте выделено более 200 млн рублей. В Ялте приступили к расчистке русла реки Дерекойка в районе площади Советской.

Администрация Бахчисарая заплатит штраф за амброзию. Администрация Бахчисарая приняла недостаточные меры по борьбе с опасным растением, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Жители Крыма стали чаще жаловаться на управляющие организации. За первое полугодие в Инспекцию по жилищному надзору Крыма поступило 5,5 тысячи обращений граждан - на 20 процентов больше, чем в прошлом году.

Россиянам рассказали о последствиях принятия нового закона о соседях. Он направлен на ограничение использования жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах.

Коронавирус в Крыму
Крымский спортивный журналист Гарринальд Немировский умер от ковида

Крымский спортивный журналист Гарринальд Немировский умер от ковида

На 86-м году ушел из жизни знаменитый крымский спортивный журналист Гарринальд Немировский.

Власть
Появился новый компромат с вечеринки в мэрии Симферополя

Появился новый компромат с вечеринки в мэрии Симферополя фото

Оказалось, что в пиршествах во время «чумы» участвовал и директор МУП «Экоград».

Происшествия
Крымчане подрались с чеченцами в центре Симферополя

Крымчане подрались с чеченцами в центре Симферополя видео

Полицейские проводят проверку по факту произошедшей в центре Симферополя драки.

Власть
Стали известны источники зловонных выбросов в Симферополе

Стали известны источники зловонных выбросов в Симферополе

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым выяснили, какие предприятия производили зловонные выбросы в атмосферу в промзоне Симферополя по соседству с микрорайоном «Город мира».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации