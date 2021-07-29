В Севастополе завершается строительство 20-летнего долгостроя

Завершается строительство проблемного дома на проспекте Генерала Острякова, 3.

После 20 лет строительства многоквартирный дом скоро будет сдан в эксплуатацию. Проблемный дом по адресу проспект Генерала Острякова 3 достроят во втором квартале 2021 года.

Застройщик «Крымжелезобетон» начал работы на объекте в 1998 году, но квартиры в данном доме до сих пор не получили более 50 граждан. Власти Севастополя установили сроки завершения строительства дома. Его достроят в настоящем году. Городская прокуратура проверила объект и объявила предостережение о недопустимости нарушения срока руководителю строительной организации.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, за соблюдением прав дольщиков будут внимательно следить.

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