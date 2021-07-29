Власть
В Севастополе завершается строительство 20-летнего долгостроя
Завершается строительство проблемного дома на проспекте Генерала Острякова, 3.
После 20 лет строительства многоквартирный дом скоро будет сдан в эксплуатацию. Проблемный дом по адресу проспект Генерала Острякова 3 достроят во втором квартале 2021 года.
Застройщик «Крымжелезобетон» начал работы на объекте в 1998 году, но квартиры в данном доме до сих пор не получили более 50 граждан. Власти Севастополя установили сроки завершения строительства дома. Его достроят в настоящем году. Городская прокуратура проверила объект и объявила предостережение о недопустимости нарушения срока руководителю строительной организации.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, за соблюдением прав дольщиков будут внимательно следить.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Бахчисарае никак не могут завершить строительство психоневрологического интерната. В Бахчисарае никак не могут завершить строительство психоневрологического интерната: объект переходит из рук в руки, стоимость работ растет, а конца не видно.
На ремонт дорог Крыма после наводнений хотят освоить пару млрд рублей. Более 2 миллиардов рублей планируется потратить на восстановительные работы на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры Крыма, которые пострадали от июньских наводнений.
Строитель Ялтинского кольца в Севастополе пожаловался Путину. Строитель транспортной развязки в районе Ялтинского кольца под Севастополем и еще семь крупнейших строительных организаций пожаловались президенту Владимиру Путину на убытки и долги.
В Севастополе разрешили шумное строительство по выходным. Севастопольские депутаты приняли во втором чтении изменения в спорный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан». Но прения продолжаются, и документ может быть пересмотрен, так как лишает горожан тишины и покоя в единственный выходной день – воскресенье.
Крымский спортивный журналист Гарринальд Немировский умер от ковида
На 86-м году ушел из жизни знаменитый крымский спортивный журналист Гарринальд Немировский.
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Оказалось, что в пиршествах во время «чумы» участвовал и директор МУП «Экоград».
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25 июля
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Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым выяснили, какие предприятия производили зловонные выбросы в атмосферу в промзоне Симферополя по соседству с микрорайоном «Город мира».