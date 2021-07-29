В Севастополе задержали авто с водителем и пассажирами «под кайфом»

Во время совместного рейда ГИБДД и Управления федеральной службы судебных приставов по Севастополю задержан автомобиль, водитель и пассажиры которого были в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«Автоинспекторы остановили автомобиль, в котором находились водитель и двое пассажиров. Общаясь с 39-летним автолюбителем, полицейские выявили у него внешние признаки наркотического опьянения», – сообщили в ведомстве.

Такие же признаки были и у пассажиров «веселого» авто. Для одного из них, 41-летнего местного жителя, эта поездка закончится судом. В личных вещах мужчины во время досмотра обнаружили полиэтиленовый zip-пакет с белым порошком, в котором, как позднее установила экспертиза, был наркотик альфа-PVP. Владелец убеждал, что хранил его для личного потребления. Но статья одна. Так что за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств и психотропных веществ ему грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

А вот водителя ждет штраф 30 тысяч рублей и лишение права садиться за руль от 1,5 до 2 лет. Все потому, что от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения по требованию уполномоченного должностного лица он отказался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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