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Власть

В Севастополе раскритиковали программу градостроения

В Севастополе раскритиковали программу градостроения

фото © ria.ru

Проект государственной программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе», рассчитанной до 2030 года и предполагающей более чем полутора миллиардное финансирование, опубликован для обсуждения на сайте регионального правительства.

В частности, он предусматривает принятие Генерального плана Севастополя, утверждение правил землепользования и застройки городских территорий, а также установление границ населенных пунктов и лесопаркового зеленого пояса вокруг Севастополя.

Программа была критично воспринята общественными деятелями и экспертным сообществом.

По мнению председателя общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской форт» Григория Донца, предъявляемая программа – попытка снизить градус напряжения от отсутствия Генерального плана Севастополя, который до выборов, вероятно, даже не будет представлен.

«Но что-то надо ответить гражданскому обществу, часть которого все-таки волнуется из-за строительства, ведущегося без каких-либо планов: где хотят, что хотят – то и строят. Поэтому принятие данной программы позволит «выпустить пар» и в дальнейшем ссылаться на нее», – отметил Григорий Донец.

Не исключено, что именно на этот документ будут опираться сторонники будущего Генерального плана, хотя сама программа вызывает ряд серьезных вопросов. Один из главных, по словам общественника, заключается в том, что Черноморский флот и его интересы никак не отражены в документе.

«Севастополь является главной базой Черноморского флота – этого никто не отменял. А в составлении программы ни он, ни Министерство обороны не участвовали. Как же можно что-то планировать, закладывать в программу без учета их потребностей? Это же нонсенс», – считает Григорий Донец.

Аналогичного мнения придерживается севастопольский архитектор Георгий Григорьянц. Недоумение эксперта вызвало само определение Севастополя, характеризующегося авторами программы, прежде всего, как крупный финансово-экономический, а после – исторический, культурный, туристический и спортивный центр.

«Севастополь – это город федерального значения, база Черноморского флота, а только потом все остальное. Какой финансово-экономический центр? У нас что Уолл-стрит здесь, Банк Швейцарии?» – недоумевает Григорьянц.

Севастополь, по мнению архитектора, рассматривается властями как рекреационная зона, тогда как при наблюдаемом росте численности населения следовало бы предусмотреть развитие производств и предприятий, однако разработанная программа этого не предусматривает

В то же время в документе указаны планы по масштабному жилищному строительству, однако где и для кого будут предусмотрены новые площади, собеседники из программы не узнали.

В тексте использованы материалы: Форпост

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