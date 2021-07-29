В Севастополе отдыхающих развернули спиной к морю

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Ремонт лестницы на спуске Водопьянова был для жителей Северной стороны долгожданным событием.

Новость об обустройстве наверху смотровой площадки тоже порадовала – разве не прекрасна возможность спокойно и с комфортом полюбоваться морем? Но результат оказался неожиданным: сейчас посетителей встречают скамейки, развернутые в противоположную от моря сторону.

Реакция соцсетей оказалась предсказуемой. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что это абсурд. Приводились и примеры не менее идиотских решений.

«А на Солдатском пляже, извините, в Адмиральской лагуне, когда садишься на скамейку лицом к морю, вид преграждает бетонная стенка», – рассказал один из горожан.

«Зато наши родные фонарики с Б. Морской. Плевать на эти убогие скамейки)). Все равно на этих скамейках на солнцепеке сидеть нереально, а зимой - невозможно)», – примирительно написал другой.

За разъяснениями по поводу странного размещения скамеек СМИ обратились в департамент городского хозяйства. И там нас обнадежили.

«Что касается направления размещения лавочек – они будут установлены по направлению к морю. Сейчас лавочки установлены временно. В ближайшее время подрядчиком планируется завершить установку объектов, в том числе выполнить соответствующий крепеж», – говорится в ответе департамента.

Согласно контракту, работы общей стоимостью 2,5 млн рублей должны быть завершены до 15 октября. Заказчик – ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», подрядчик – ООО «Севдорстрой».

На сегодняшний день большая часть работ уже выполнена. К сожалению, и тут не обошлось без конфликтов: как мы сообщали в начале июля, протест историков и общественников вызвало уничтожение последнего участка лестницы-трапа, построенной в 1929 году красноармейцами и командирами 19-го артиллерийского полка.

В тексте использованы материалы: Форпост

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