В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса

фото © strana.ua

За 28 июля на территории Крыма зарегистрировали 381 случай коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 28 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 381 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 275 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5587 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 395 человек, выздоровевших за весь период – 50 094 человека», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе поползли слухи о ковиде детском лагере. Информация о том, что в детском лагере «Ласпи» массово заболели дети, появилась в соцсети «ВКонтакте» вчера. Однако руководство ГАУ «Региональный образовательный центр «Планета детства», в структуру которого входит «Ласпи», эту информацию опровергло.

В Крыму медики подделывали сертификаты о вакцинации. Сотрудники полиции Симферополя пресекли подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Судак обогнал Москву по уровню заболеваемости COVID-19. Судак остается антилидером по уровню заболеваемости COVID-19, обойдя по этому показателю даже Москву.

В Крыму за сутки выявили 379 случаев коронавируса. За 27 июля на территории Крыма зарегистрировали 379 случаев коронавирусной инфекции.