Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +31
море +26

Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса

09:58 четверг, 29 июля 2021
В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса

фото © strana.ua

За 28 июля на территории Крыма зарегистрировали 381 случай коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 28 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 381 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 275 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5587 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 395 человек, выздоровевших за весь период – 50 094 человека», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе поползли слухи о ковиде детском лагере. Информация о том, что в детском лагере «Ласпи» массово заболели дети, появилась в соцсети «ВКонтакте» вчера. Однако руководство ГАУ «Региональный образовательный центр «Планета детства», в структуру которого входит «Ласпи», эту информацию опровергло.

В Крыму медики подделывали сертификаты о вакцинации. Сотрудники полиции Симферополя пресекли подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Судак обогнал Москву по уровню заболеваемости COVID-19. Судак остается антилидером по уровню заболеваемости COVID-19, обойдя по этому показателю даже Москву.

В Крыму за сутки выявили 379 случаев коронавируса. За 27 июля на территории Крыма зарегистрировали 379 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса

В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса

За 28 июля на территории Крыма зарегистрировали 381 случай коронавирусной инфекции.

Власть
Стали известны источники зловонных выбросов в Симферополе

Стали известны источники зловонных выбросов в Симферополе

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым выяснили, какие предприятия производили зловонные выбросы в атмосферу в промзоне Симферополя по соседству с микрорайоном «Город мира».

Происшествия
В Севастополе в мощном пожаре сгорел недостроенный особняк и чужие машины

В Севастополе в мощном пожаре сгорел недостроенный особняк и чужие машины

В Севастополе в Юхариной балке 27 июля случился сильный пожар в садоводческом товариществе «Якорь». Его площадь составила 400 квадратных метров и он грозил перекинуться на соседние домовладения.

Бизнес
Ялту оккупировали пираты

Ялту оккупировали пираты

В Ялте образовалась новая напасть: малый морской транспорт.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации