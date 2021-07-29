Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Индийский штамм коронавируса вытеснил все остальные в Крыму ● В Севастополе поползли слухи о ковиде детском лагере ● В Крыму медики подделывали сертификаты о вакцинации ● Судак обогнал Москву по уровню заболеваемости COVID-19 ● Четырем заведениям общепита в Крыму разрешили работать ночью
В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса
фото © strana.ua
За 28 июля на территории Крыма зарегистрировали 381 случай коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
«За 28 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 381 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 275 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5587 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 395 человек, выздоровевших за весь период – 50 094 человека», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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