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Происшествия

В Крыму угонщик нарвался на нерабочий «Запорожец» и сдал его в утиль

09:16 четверг, 29 июля 2021
Саки

В Сакском районе полицейские раскрыли кражу «Запорожца», который после угона оказался в пункте приема металлолома.

Об этом рассказали в пресс-службе крымского главка МВД.

С заявлением о краже в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестный проник к нему в гараж и похитил принадлежащий ему автомобиль, который, к тому же, был не на ходу. Ущерб потерпевший оценил в 105 тысяч рублей.

«При осмотре места происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный проник в гараж путем срыва замка. Сотрудники отдела уголовного розыска «по горячим следам» установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 45-летний житель соседнего села, который ранее уже был судим за незаконный оборот наркотических средств», - сообщили в ведомстве.

Подозреваемый свою вину признал и рассказал, что похищенный автомобиль сдал на металлолом, а вырученные деньги потратил на себя. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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