В Крыму с начала года на пожарах погибли 45 человек

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С начала 2021 года на территории Крыма произошло около 1300 пожаров и возгораний, в результате которых погибло 45 человек.

Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал заместитель министра чрезвычайных ситуаций РК Максим Грамотный.

По его словам, количество пожаров и погибших в результате них человек в этом году значительно ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

«На данный момент в республике Крым произошло около 1300 пожаров, для сравнения в прошлом году к этой дате у нас уже было зафиксировано 2250 пожаров. Динамика снижения - 42%. Также уменьшилось количество погибших - в прошлом году был на этот период 61 погибший, в этом году - 45»,- рассказал Грамотный.

Снижение количества происшествий в МЧС связывают с профилактической работой с населением, которую спасатели проводят на постоянной основе, а также противопожарные мероприятия.

Как сообщалось, в Крыму с 30 апреля введен особый противопожарный режим. Посещение лесов и въезд в них транспортных средств ограничен.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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