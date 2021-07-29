Происшествия
В Крыму с начала года на пожарах погибли 45 человек
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С начала 2021 года на территории Крыма произошло около 1300 пожаров и возгораний, в результате которых погибло 45 человек.
Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал заместитель министра чрезвычайных ситуаций РК Максим Грамотный.
По его словам, количество пожаров и погибших в результате них человек в этом году значительно ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
«На данный момент в республике Крым произошло около 1300 пожаров, для сравнения в прошлом году к этой дате у нас уже было зафиксировано 2250 пожаров. Динамика снижения - 42%. Также уменьшилось количество погибших - в прошлом году был на этот период 61 погибший, в этом году - 45»,- рассказал Грамотный.
Снижение количества происшествий в МЧС связывают с профилактической работой с населением, которую спасатели проводят на постоянной основе, а также противопожарные мероприятия.
Как сообщалось, в Крыму с 30 апреля введен особый противопожарный режим. Посещение лесов и въезд в них транспортных средств ограничен.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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