В Карадагском заповеднике 31 июля пройдет субботник

Карадагский природный заповедник приглашает волонтеров на субботник.

На странице заповедника «ВКонтакте» отмечается, что в планах благоустройство парка и очистка его от зарослей айланта.

Субботник пройдет 31 июля. Необходимо 15-20 человек от 18 лет. С собой надо взять только перчатки.

«Сбор волонтеров в 09.00 на территории Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского – природного заповедника РАН по адресу: пгт. Курортное, ул. Науки, д. 24», — говорится в сообщении заповедника.

Волонтеры смогут бесплатно посетить экологическую тропу «Большой Карадаг» в 15:20 или в любой другой день по желанию.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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