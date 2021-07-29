Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса ● Индийский штамм коронавируса вытеснил все остальные в Крыму ● В Севастополе поползли слухи о ковиде детском лагере ● В Крыму медики подделывали сертификаты о вакцинации ● Судак обогнал Москву по уровню заболеваемости COVID-19
Уровень заболеваемости пневмониями в Крыму вырос на 300 процентов
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Эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ в Республике Крым превышен на 24%, а показатели заболеваемости пневмониями почти на 300% превышают прошлогодние, которые и так считались слишком высокими.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросам распространения COVID-19 сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора – главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.
«В целом по республике эпидемический порог по заболеваемости острыми респираторными инфекциями превышен на 24%, а по Симферополю – на 86%, – сообщила она. – Не сильно отличается и заболеваемость пневмониями. По сравнению с прошлым годом, когда уровень заболеваемости был довольно высок по сравнению со средними многолетними показателями. По состоянию на сегодняшний день уровень заболеваемости выше 2020 года практически на 300%».
Пеньковская также уточнила, что рост заболеваемости пневмониями в Ялте и Красноперекопском районе составил от 50 до 100%, и это самые высокие показатели за весь период наблюдения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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