Судья вынес решение в отношении крымчанина, который пикетировал Следком

Председатель Киевского районного суда Симферополя Андрей Долгополов, прекратил производство по делу об административном правонарушении крымчанина Дмитрия Формалева, который ранее выходил с одиночным пикетом к зданию управления Следственного комитета в Симферополе.

Об этом рассказал адвокат Рифат Яхин.

«Процесс прошел. Отделались предупреждением. Рассматривал Председатель суда Долгополов, который нас понял и вник в ситуацию с ребенком, но не может отказать системе, поэтому признал виновным, но без наказания, а только предупреждение, тем самым обыграв ситуацию по принципу «и волки сыты, и овцы целы». Результатом клиент доволен, обжаловать не будем», – сказал Яхин.

1 июня 2021 года Дмитрий Формалев вышел на одиночный пикет, чтобы привлечь внимание к делу о нанесении ущерба здоровью его приемному сыну. Три года назад, во время тренировки-спаринга по боксу, его приемный сын, несовершеннолетний Ярослав Зилинский, получил телесные повреждения. Все это время родители ребенка добиваются возбуждения уголовного дела против тренера спортивной школы Симферополя Сергея Лапина. На него был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП Российской Федерации («невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)

Публичные комментарии управления Следкома по относительно ситуации с травмированием ребенка во время спарринга и требований родителей возбудить дело отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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