Власть
Специалисты обследуют провал, грозящий обрушением жилых домов в Кореизе
В поселке Кореиз (Большая Ялта) после недавнего потопа образовался провал, который грозит обрушением жилых домов на улице Токмаковых.
Как сообщила на своей странице в Facebook глава администрации Ялты Янина Павленко, госкомитет по водному хозяйству и Притивооползневое управление выступили против засыпки данного пропала гравием. Сегодня по поручению Председателя Правительства Крыма Юрия Гоцанюка специалисты проведут обследование на месте.
«Главное, что нужно выяснить – являются ли самые пострадавшие дома потенциально опасными (в частности это дома №17 и 19 по улице Токмаковых). Готовим повторную экспертизу. Первая признала их утраченными, но люди не верят. Нужно поставить в этом вопросе точку», — подчеркнула Янина Павленко.
Она также добавила, что полностью утраченного имущества в этих домах, нет, но каждый зарегистрированный в них житель получит дополнительную выплату из муниципального бюджета.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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