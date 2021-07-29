Происшествия
Севастопольский педофил отправится на 14 лет в колонию
Севастопольский суд признал местного жителя виновным в совершении действий сексуального характера в отношении двух малолетних девочек.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.
«Установлено, что летом 2018 года, находясь по месту жительства двух малолетних девочек 2012 и 2014 годов рождения, он совершил в отношении них половое преступление, воспользовавшись тем, что в силу своего возраста дети не могли понимать характер и значение совершаемых с ними действий и оказать сопротивление», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что мужчина 1982 года рождения признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ – иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и полтора года ограничения свободы после отбытия основного наказания.
Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с возможным контактом с несовершеннолетними, на срок 10 лет. Приговор в законную силу не вступил.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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