Развожаева обвинили в приписке населения Севастополя

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По мнению экспертов, завышают цифры для того, чтобы получить большее финансирование либо увеличить количество избирателей.

Пока по всей России растет смертность от коронавируса, в Севастополе заявляют о небывалом скачке численности населения. Власти региона завышают цифры для того, чтобы получить большее финансирование либо увеличить количество избирателей к осенним выборам, пишет Forbes.

В сентябре прошлого года губернатор Михаил Развожаев говорил, что в Севастополе живет не 450 тысяч человек, как значилось в официальных документах, а все 700 тысяч. Росстат на основании данных городского управления МВД сообщил о том, что в 2020 году число жителей Севастополя увеличилось на 13,5%.

При этом с 2003 года количество жителей не росло больше чем на 4% ни в одном из субъектов России. МВД РФ в январе 2021 года сообщило, что за весь предыдущий год миграционный прирост в Севастополе сократился в два раза и составил всего 2 622 человека. Этого едва хватает, чтобы перекрыть естественную убыль. То есть, данные МВД не подтверждают ни заявление Развожаева и местного главка МВД, ни данные Росстата.

По мнению представителя Института демографии имени Вишневского Никиты Мкртчана, рост населения Севастополя на 13,5% является ошибкой. Ведь в таком случае жилой фонд бы резко уплотнился или началось масштабное жилищное строительство.

Если верить Росстату, население Балаклавы выросло в 1,5 раза за 2020 год. Тогда, уверен независимый демограф Алексей Ракша, район должен был превратиться в огромную стройку, даже если бы такой рост произошел не за год, а за последние семь лет. Кроме того, Росстат говорит об увеличении численности 20-25-летних севастопольцев на 12%, а 40-45-летних — на 15%, что весьма странно.

«Если бы миграция за 2015-2020 годы действительно была такой высокой, то в возрасте 20-25 лет прирост был бы в разы выше, чем в 40-45, потому что обычно в возрасте 20-25 лет мигрируют в несколько раз активнее. Кроме того, небольшая часть 40-45-летних, особенно мужчин, за шесть лет должна была умереть», - поясняет Ракша.

Профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич считает, что фантастический миграционный прирост в Севастополе – приписка, о которой известно демографам. По ее мнению, на Росстат было оказано давление.

«Если эти данные подтвердит перепись, ее результаты можно будет выкинуть на помойку, а если и другие регионы начнут делать то же самое, на помойку можно будет выкинуть всю статистику», — заявил Ракша.

Также Зубаревич пояснила, что численность населения субъекта влияет на распределение дотаций и социальных субсидий из федерального бюджета: чем больше людей в регионе, тем больше он получит разнообразных трансфертов. В 2020 году Севастополь получил 42,9 миллиарда рублей – почти вдвое больше, чем в 2019-м.Межбюджетные трансферты обеспечили 72% всех доходов бюджета Севастополя, причем по итогам января-мая 2021 года они выросли на 21%.

Аналитик Сергей Шпилькин отмечает, что заявленный рост населения должен привести к скачку числа избирателей в городе. Однако, по данным Центризбиркома, этого не произошло – их количество за год выросло всего на 2%, а за предыдущие годы не увеличивалось более чем на 3,2%.

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