Общество
Прогноз погоды в Крыму на четверг 29 июля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 29 июля.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.
В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 31, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 68 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 71 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью около 23 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 77 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью около 23 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 66 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 30, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 72 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 30, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 80 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 34, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 78 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью около 23 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 81 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью около 19 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 67 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер С 5 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 66 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 26, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 25 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 28, в Одессе - 25, в Сочи - 27, в Турции - 28, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на среду 28 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 28 июля.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 27 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 27 июля.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 26 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 26 июля.
На следующей неделе в Крыму ожидается жаркая погода. На следующей неделе в Крыму температура будет расти с каждым днем. Полуостров продолжит находиться во власти антициклона и к выходным ожидается +35 градусов.
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