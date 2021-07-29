Прогноз погоды в Крыму на четверг 29 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 29 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 31, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 68 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 71 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью около 23 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 77 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью около 23 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 66 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 30, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 72 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 30, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 80 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 34, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 78 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью около 23 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 81 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью около 19 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 67 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер С 5 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 66 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 26, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 25 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 28, в Одессе - 25, в Сочи - 27, в Турции - 28, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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Прогноз погоды в Крыму на вторник 27 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 27 июля.

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На следующей неделе в Крыму ожидается жаркая погода. На следующей неделе в Крыму температура будет расти с каждым днем. Полуостров продолжит находиться во власти антициклона и к выходным ожидается +35 градусов.