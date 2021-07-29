Власть
Появился новый компромат с вечеринки в мэрии Симферополя
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Оказалось, что в пиршествах во время «чумы» участвовал и директор МУП «Экоград».
Выяснилось, что получившая громкую огласку вечеринка в администрации крымской столицы в честь дня рождения руководителя департамента по развитию экономического потенциала Оксаны Чубко была не единственной, уверяют авторы телеграм-канала «ЧКХ», опубликовавшие компрометирующую фотографию с мероприятия в разгар ковидной эпидемии на полуострове.
«На этот раз компанию любительнице потусить в рабочее время, пока столица утопает в мусоре, составил директор МУПа «Экоград» Сергей Чернов», - написали авторы канала.
Ранее сотрудники мэрии Симферополя устроили пир во время «чумы». Несмотря на ковидные ограничения и разгар рабочего дня, в горадминистрации шумно отпраздновали день рождения начальницы.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
В мэрии Симферополя провели вечеринку на рабочем месте. Сегодня в соцсетях появились фото, на которых начальник департамента развития экономического потенциала администрации Симферополя Оксана Чубко празднует свой день рождения на рабочем месте.
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