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Власть

Полиция накрыла подпольную нарколабораторию в Крыму

17:23 четверг, 29 июля 2021

33-летний житель Кировского района оборудовал дома подпольную нарколабораторию по выращиванию марихуаны, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«В одном из подсобных помещений полицейские обнаружили построенную теплицу закрытого типа, оснащенную специальным освещением, системой вентиляции воздуха и орошения. Хозяин дома удобрял и поливал растения», — рассказали в пресс-службе.

Правоохранители изъяли у преступника 32 куста конопли весом более 5 кг. Мужчина объяснил, что выращивал растения для собственного употребления.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело, по которому он может отправиться в тюрьму на два года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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