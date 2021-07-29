Полиция накрыла подпольную нарколабораторию в Крыму

33-летний житель Кировского района оборудовал дома подпольную нарколабораторию по выращиванию марихуаны, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«В одном из подсобных помещений полицейские обнаружили построенную теплицу закрытого типа, оснащенную специальным освещением, системой вентиляции воздуха и орошения. Хозяин дома удобрял и поливал растения», — рассказали в пресс-службе.

Правоохранители изъяли у преступника 32 куста конопли весом более 5 кг. Мужчина объяснил, что выращивал растения для собственного употребления.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело, по которому он может отправиться в тюрьму на два года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе двадцатилетним наркоторговцам грозит 15 лет. В Севастополе задержаны и пойдут под суд двое двадцатилетних местных жителей, приобретавших наркотики для дальнейшей интернет-продажи. Им грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

Полицейские изъяли у симферопольца более двух килограммов наркотиков. Полицейские задержали жителя Симферополя, который занимался сбытом наркотиков.

В Крыму садовник выращивал коноплю на территории молитвенного дома. Духовное управление мусульман Республики Крыма и Севастополя (ДУМК) начало служебную проверку по факту выращивания конопли на территории молельного дома в селе Дорофеево.

Севастополь снабжал наркотиками всю Россию. В Севастополе местные оперативники и федералы совместными усилиями накрыли группу наркосбытчиков, поставлявших крупными партиями наркотики в разные регионы страны, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.