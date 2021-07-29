Власть
Полиция накрыла подпольную нарколабораторию в Крыму
33-летний житель Кировского района оборудовал дома подпольную нарколабораторию по выращиванию марихуаны, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
«В одном из подсобных помещений полицейские обнаружили построенную теплицу закрытого типа, оснащенную специальным освещением, системой вентиляции воздуха и орошения. Хозяин дома удобрял и поливал растения», — рассказали в пресс-службе.
Правоохранители изъяли у преступника 32 куста конопли весом более 5 кг. Мужчина объяснил, что выращивал растения для собственного употребления.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело, по которому он может отправиться в тюрьму на два года.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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