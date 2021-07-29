Под Севастополем грузовой поезд сбил человека

Под Севастополем в районе Ялтинского кольца прохожие обнаружили мужчину, которого сбил грузовой поезд.

Об этом сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

«Полицейские установили личность пострадавшего, им оказался 40-летний севастополец. Кроме того, правоохранители выяснили, что мужчину сбил грузовой подвижной состав. Пострадавшего с тяжелейшими травмами головы, грудной клетки и травматической ампутацией стопы отправили в больницу. Он находится в реанимации», - сообщают полицейские.

По факту произошедшего проводится проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы для принятия решений.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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