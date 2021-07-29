Пляжный криминал: уголовное дело завели на госучреждение Севастополя

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В Севастополе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении руководства ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», нарушившего права бизнесмена и причинившего ему ущерб в размере 15 млн рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

История связана с предпринимателем, который взялся благоустроить и подготовить к купальному сезону один из популярных городских пляжей Севастополя – «Парк Победы». Бизнесмен подписал договор с госучреждением, подведомственным департаменту городского хозяйства Севастополя, и приступил к работам. Выполняя взятые на себя обязательства, он произвел комплекс необходимых мероприятий, заключил нужные договоры с субподрядчиками и приобрел имущество, в общей сложности потратив около пятнадцати миллионов рублей. Все это было весной, но уже в начале лета договор с ним расторгли в одностороннем порядке. О возмещении убытков речи не шло.

Поданный в Арбитражный суд иск не исправил дела, несмотря на то, что Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства было признано недобросовестным участником договорных отношений, а его односторонний отказ от исполнения договора – недействительным. Инцидент произошел еще прошлым летом, но разрешить спор удалось только сейчас и лишь после вмешательства прокуратуры.

«После вступления в силу решения Арбитражного суда оно все равно не исполнялось. И только после того, как вмешалась прокуратура, были восстановлены договорные отношения с этим предпринимателем, и сейчас возбуждено уголовное дело по нашим материалам», – рассказала старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

По материалам прокуратуры следственный орган возбудил уголовное дело. Руководство подведомственного горхозу учреждения обвиняется в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, ограничении прав и законных интересов бизнесмена.

Учитывая, что речь идет о причинении крупного ущерба должностным лицом с использованием служебного положения, статьей предусмотрено несколько вариантов наказания, включая лишение свободы сроком до трех лет и лишения права занимать определенные должности в течение 3 – 5 лет.

Ход и результаты расследования остаются на контроле прокуратуры.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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