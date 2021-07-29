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Происшествия

Ночной пожар на берегу моря в Крыму: выгорели четыре дома

11:03 четверг, 29 июля 2021

Пожар вспыхнул ночью в селе Береговое Бахчисарайского района – огонь охватил четыре деревянных домика на улице Большая Морская.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

Как выяснили прибывшие на место спасатели, возгорание произошло в заброшенных одноэтажных постройках. Они провели разведку помещений и людей в них не обнаружили.

«Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Пожар локализовали в 22:08, ликвидировали – в 22:35. Были задействованы 15 человек и три единицы техники», - проинформировали в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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