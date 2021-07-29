Происшествия
Мошенники продают путевки в закрытый пансионат Севастополя
В полиции Севастополя утверждают, что мошенники продают путевки в пансионат, который не работает уже около 4-х лет.
Их жертвой стала 39-летняя жительница Казани.
По данным управления МВД Севастополя, женщина перечислила деньги за отдых в Севастополе, а по прибытии на место обнаружила, что пансионат, за который она отдала более 33 тысяч рублей, закрыт.
«В сети Интернет ее привлекло объявление о продаже путевок в пансионат, расположенный в Севастополе. Женщина несколько дней обдумывала поездку, после чего забронировала путевку и перечислила деньги на указанный на сайте счет. О том, что стала жертвой мошенников, узнала, когда приехала по адресу местонахождения пансионата. Оказалось, что он не работает уже около четырех лет», – говорится в сообщении.
В полиции отметили, что проводят мероприятия по розыску мошенников.Название пансионата в полиции не называют, но по информации местных СМИ, речь идет об учреждении «Кобзарь».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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