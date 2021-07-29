Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки ● Уровень заболеваемости пневмониями в Крыму вырос на 300 процентов ● В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса ● Индийский штамм коронавируса вытеснил все остальные в Крыму ● В Севастополе поползли слухи о ковиде детском лагере
Крымский спортивный журналист Гарринальд Немировский умер от ковида
фото © ria.ru
На 86-м году ушел из жизни знаменитый крымский спортивный журналист Гарринальд Немировский.
Эту информацию подтвердил главный редактор газеты «Крымская правда» Михаил Бахарев.
«Да, действительно умер. Ковид», - сообщил он.
В Крымском футбольном союзе выразили соболезнования родным и близким Немировского, отметив, что без него трудно представить крымский спорт.
Немировский родился в Симферополе. В спортивной журналистике он был с 1959 года. Получил звание Заслуженного журналиста Украины и Автономной республики Крым.Являлся арбитром международной и всесоюзной категории по легкой атлетике и велоспорту, комментировал велогонки на Летних Олимпийских играх - 1980 в Москве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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