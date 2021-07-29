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Коронавирус в Крыму

Крымский спортивный журналист Гарринальд Немировский умер от ковида

15:21 четверг, 29 июля 2021
Крымский спортивный журналист Гарринальд Немировский умер от ковида

фото © ria.ru

На 86-м году ушел из жизни знаменитый крымский спортивный журналист Гарринальд Немировский.

Эту информацию подтвердил главный редактор газеты «Крымская правда» Михаил Бахарев.

«Да, действительно умер. Ковид», - сообщил он.

В Крымском футбольном союзе выразили соболезнования родным и близким Немировского, отметив, что без него трудно представить крымский спорт.

Немировский родился в Симферополе. В спортивной журналистике он был с 1959 года. Получил звание Заслуженного журналиста Украины и Автономной республики Крым.Являлся арбитром международной и всесоюзной категории по легкой атлетике и велоспорту, комментировал велогонки на Летних Олимпийских играх - 1980 в Москве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Крымский спортивный журналист Гарринальд Немировский умер от ковида

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