Крымчане подрались с чеченцами в центре Симферополя

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Полицейские проводят проверку по факту произошедшей в центре Симферополя драки.

Как сообщила пресс-служба МВД, инцидент произошел 23 июля.

«Инцидент был пресечен сотрудниками Патрульно-постовой службы полиции, которые находились на маршруте патрулирования, – говорится в сообщении. – В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством».

Очевидцы инцидента опубликовали видеоролик с места происшествия. Конфликт, как утверждают авторы публикации, произошел между приезжими жителями Чечни и крымчанами на перекрестке улиц Пушкина и Горького. На кадрах видно, что в присутствии полицейских и росгвардейцев происходила словесная перепалка. Один из гостей полуострова невысокого роста ударил оппонента в лицо, отчего довольно крупный мужчина упал на землю и потерял сознание.

После этого часть правоохранителей начала оказывать помощь упавшему мужчине, а остальные попытались задержать молодого человека, нанесшего удар, при этом его спутники мешали правоохранителям. Один из туристов близко подошел к правоохранителям с задержанным и стал размахивать руками.

«Отошел со стволом… Я сейчас свой достану», – сказал сотрудник полиции.

На это мужчина в грубой форме ответил, что ему все равно, и взялся рукой за висящий на поясе предмет, похожий на кобуру с пистолетом. Пострадавший мужчина в это время продолжал лежать без сознания. Очевидцы сообщили, что ему вызвали скорую.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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