Глава МИД Украины рассказал об участниках саммита «Крымской платформы»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что уже 28 стран и международных организаций согласились принять участие в саммите «Крымской платформы» 23 августа.

«28 стран и международных организаций подтвердили участие в саммите «Крымской платформы». Это будет беспрецедентное международное мероприятие в истории Украины. Еще никогда такое количество стран не собиралось в Украине. Этот результат нам позволяет сказать, что нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма», – сказал он во время брифинга 28 июля.

Кулеба утверждает, что «Россия системно противодействует этому в каждой стране, отговаривая от участия в «Крымской платформе».

«Уже почти согласована крымская декларация и этот итоговый документ саммита, который зафиксирует принципиально важные для Украины положения. Мы уже на финишной прямой по успешной работе «Крымской платформы», – добавил Кулеба.

20 мая на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на саммит «Крымской платформы» приедут представители 30 стран. Он также сообщил, что Россия тяжело воспринимает «Крымскую платформу».

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что международный саммит «Крымской платформы» состоится 23 августа 2021 года – к 30-летней годовщине независимости Украины.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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