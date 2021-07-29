Балаклавский музей подводных лодок готовят к появлению главного экспоната

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На когда-то секретный объект вернется техника, ради которой он был создан.

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к реконструкции сухого дока в расположенном в Балаклавской бухте Севастополя «Объекте 825», сообщает «Первый Севастопольский».

Сейчас объект функционирует как музей фортификационных сооружений с подземной гаванью для подводных лодок, музейный комплекс, а создавался в середине прошлого столетия для защиты подводного флота от ядерного удара.

Сухой док представляет собой железобетонный бассейн длиной 100 метров, отделенный от акватории морского канала малым батопортом. Объем его подводной части превышает 8 тысяч кубометров. Укрытие находится в толще скалы и имеет изогнутую форму, что позволяет дополнительно снизить эффект от ударной волны атомного взрыва. Внутри находится док для субмарин, складские и ремонтные помещения и все необходимое для проживания личного состава.

Док ориентирован на укрытие и обслуживание субмарин 633 проекта, к которым относится подлодка С-49. Решение о ее списании и передаче музею было принято в 2019 году.

Дизельная подводная лодка С-49 проекта 633 была спущена на воду в 1961 году и с 1969 года входила в состав Черноморского флота. За годы службы она приняла участие в множественных испытаниях, для чего в носовой части лодки была установлена пусковая установка. В 1990-х она была переоборудована в зарядную станцию и базировалась в Южной бухте Севастополя.

В тексте использованы материалы: Форпост

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