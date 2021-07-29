COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено еще 169 случаев заражения коронавирусом.

180 человек выписаны с выздоровлением, пятеро пациентов скончались, сообщили в правительстве города.

Пик прироста заболевших фиксировали 27 июля. В тот день суточный показатель заболевших составил 175 человек. Всего в Севастополе с начала пандемии выявлено 20 472 человека с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 17 860 выздоровели, 840 умерли.

За прошедшие сутки на территории республики подтвержден 381 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным регионального Минздрава, 395 пациентов выздоровели, десять человек скончались.

Общее количество заболевших коронавирусом в Крыму с начала пандемии достигло 59 061 человека. Из них 50 094 выздоровели, общее число жертв достигла 1733.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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