Бизнес
Ялту оккупировали пираты
фото © Новости Крыма
В Ялте образовалась новая напасть: малый морской транспорт.
Горожане и туристы жалуются на скоростные катера, которые носятся вдоль побережья, ночью мешая спать обитателям прибрежных отелей, а днем распугивая купающихся в акватории пляжей.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, «100% все они ходят под пиратским флагом», то есть работают нелегально, налоги не платят и безопасность как свои клиентам, так и окружающим не гарантируют.
Более того, в местах базирования владельцы катеров (в самой Ялте они, по словам чиновников, кучкуются в районе морского порта) организуют кальянные и распивочные зоны, которые работают круглосуточно, что нарушает требования профилактики коронавируса.
С сегодняшнего дня в Ялте начались тотальные проверки малого морского транспорта.
В тексте использованы материалы: Новый день
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