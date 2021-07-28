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Ялту оккупировали пираты

18:03 среда, 28 июля 2021
Ялту оккупировали пираты

фото © Новости Крыма

В Ялте образовалась новая напасть: малый морской транспорт.

Горожане и туристы жалуются на скоростные катера, которые носятся вдоль побережья, ночью мешая спать обитателям прибрежных отелей, а днем распугивая купающихся в акватории пляжей.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, «100% все они ходят под пиратским флагом», то есть работают нелегально, налоги не платят и безопасность как свои клиентам, так и окружающим не гарантируют.

Более того, в местах базирования владельцы катеров (в самой Ялте они, по словам чиновников, кучкуются в районе морского порта) организуют кальянные и распивочные зоны, которые работают круглосуточно, что нарушает требования профилактики коронавируса.

С сегодняшнего дня в Ялте начались тотальные проверки малого морского транспорта.

В тексте использованы материалы: Новый день

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