Власть
Возле арки Никитского сада начал работать светофор
Возле арки Никитского ботанического сада на трассе Симферополь — Ялта установили светофор и нанесли новую дорожную разметку.
Нововведения стали следствием работы комиссии по безопасности дорожного движения.
«Дорожная развязка удобна и безопасна для жителей поселка, гостей Никитского Ботанического сада и общественного транспорта», — подчеркнули в администрации Ялты.
Напомним, как сообщало Новости Крыма, троллейбусный маршрут №42 «Остановка «Пионерская» — Никитский ботанический сад» в Ялте продлили до верхних ворот сада. Ранее троллейбус доезжал только до Никитской арки на трассе Симферополь-Ялта.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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