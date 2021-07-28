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Власть

Возле арки Никитского сада начал работать светофор

13:28 среда, 28 июля 2021
Ялта

Возле арки Никитского ботанического сада на трассе Симферополь — Ялта установили светофор и нанесли новую дорожную разметку.

Нововведения стали следствием работы комиссии по безопасности дорожного движения.

«Дорожная развязка удобна и безопасна для жителей поселка, гостей Никитского Ботанического сада и общественного транспорта», — подчеркнули в администрации Ялты.

Напомним, как сообщало Новости Крыма, троллейбусный маршрут №42 «Остановка «Пионерская» — Никитский ботанический сад» в Ялте продлили до верхних ворот сада. Ранее троллейбус доезжал только до Никитской арки на трассе Симферополь-Ялта.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Вдоль «Тавриды» в Крыму откроется продажа овощей и фруктов с полей. Цены на сельскохозяйственные продукты в Крыму, повышение которых было зафиксировано зимой и весной, постепенно снижаются, заявил журналистам вице-премьер РК – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

В Севастополе образовалась двухкилометровая автомобильная пробка. Во вторник, 27 июля, около 9 часов утра на проспекте Генерала Острякова в Севастополе образовалась двухкилометровая пробка из автомобилей в направлении центра города.

Первый троллейбус с аудиогидом отправился в рейс из Симферополя в Ялту. Первый троллейбус, оснащенный электронным экскурсоводом, отправился сегодня из Симферополя в Ялту.

Власти обещают сделать дорогу от Перевального до Алушты четырехполосной. Участок трассы Симферополь – Алушта – Ялта от села Перевальное до Алушты будет расширен до четырех полос.

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