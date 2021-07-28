Возле арки Никитского сада начал работать светофор

Возле арки Никитского ботанического сада на трассе Симферополь — Ялта установили светофор и нанесли новую дорожную разметку.

Нововведения стали следствием работы комиссии по безопасности дорожного движения.

«Дорожная развязка удобна и безопасна для жителей поселка, гостей Никитского Ботанического сада и общественного транспорта», — подчеркнули в администрации Ялты.

Напомним, как сообщало Новости Крыма, троллейбусный маршрут №42 «Остановка «Пионерская» — Никитский ботанический сад» в Ялте продлили до верхних ворот сада. Ранее троллейбус доезжал только до Никитской арки на трассе Симферополь-Ялта.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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