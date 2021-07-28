Водители придумали, как не платить за парковку в Крыму

В Крыму начали активно использовать новый способ «ношения» медицинских масок — водители закрывают ими автомобильные номера и паркуются в неположенных местах, таким образом рассчитывая избежать штрафов.

Подобные случаи наблюдаются в Алуште, Симферополе, Ялте и даже в отдаленных от городской инфраструктуры уголках.

«Я, как туристка, в этом году посетила Генеральские пляжи. Как только мы с компанией подъехали к береговой линии, увидели на стоянке машины, «защищенные от коронавируса» при помощи масок на номерах. Это удивило нас, и мы остановились узнать, что к чему. Выяснилось, что люди делали это из-за того, что видели знаки, запрещающие приближаться к береговой линии на автомобиле, то есть машины нужно было оставить на расстоянии 500 метров от моря. В принципе, эти люди ничего не нарушали — машины стояли на указанном расстоянии, но, видимо, решили перестраховаться», — поделилась крымчанка Татьяна Кравченко.

Она также отметила, что во время отдыха замечала зеленые уазики, дроны и вертолет, совершающие осмотр территории и выявляющие нарушителей. Сотрудники Госавтоинспекции также активно борются с теми, кто не соблюдает правила — только в Симферополе за один день оштрафовали 39 водителей за нечитаемые автомобильные номера или их отсутствие, пишет ФАН.

«В отношении 39 водителей сотрудниками Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 189 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму более 100 тысяч рублей», — сообщили в МВД Крыма.

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