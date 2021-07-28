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Власть

Власти заявили о создании «концепции развития» симферопольской Каменки

Власти заявили о создании «концепции развития» симферопольской Каменки

фото © ria.ru

Администрация Симферополя разработала концепцию градостроительного развития Каменского массива.

Концептуальное решение по развитию микрорайона Каменка послужит основой для внесения изменения в генеральный план Симферополя, заявил заместитель главы администрации Алексей Захаров.

«В ближайшее время планируется презентовать концепцию по развитию Каменского массива общественности Симферополя в рамках онлайн пресс-конференции, – цитирует Захарова пресс-служба администрации. – Все материалы будут размещены на официальном сайте администрации города для ознакомления. Кроме того, в течение трех месяцев желающие смогут прислать свои предложения на почту, которая также будет указана на сайте».

Власти обещают, что предложения симферопольцев учтут, и концепцию доработают. Этот вариант еще раз разместят на интернет-площадках. Если большинство жителей Каменки поддержат документ, то материалы будут переданы в департамент архитектуры и градостроительства администрации города для дальнейшего изменения генерального плана крымской столицы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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