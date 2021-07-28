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Власти заявили о нехватке мощностей для хранения фруктов и овощей в Крыму
фото © Новости Крыма
Дефицит мощностей для хранения фруктов и овощей наблюдается в Крыму.
Ликвидировать нехватку поможет строительство оптово-распределительных центров (ОРЦ), сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
«В настоящее время в Республике Крым отмечается дефицит мощностей хранения продукции. Дефицит мощностей плодохранилищ составляет более 39%, овощехранилищ – 66%. Строительство ОРЦ в Крыму позволит создать современные мощности для хранения сельхозпродукции, будет способствовать повышению продовольственной безопасности республики, создаст современную и эффективную систему сбыта продукции», – написал Рюмшин на своей странице в Facebook.
По словам вице-премьера, строительство логистических центров также даст возможность «сформировать экономически оправданные цены на продовольствие, повысить конкурентоспособность продукции, производимой региональными товаропроизводителями, обеспечить население и гостей республики качественными крымскими продуктами».
Ранее правительство РФ внесло изменения в постановление, согласно которому сельхозпроизводители Крыма и Севастополя смогут компенсировать часть затрат на строительство или модернизацию оптово-распределительных центров. Речь идет о возмещении из федерального бюджета 20% фактической стоимости созданной инфраструктуры. Эта мера поддержки начнет действовать с 2022 года.
Одним из таких объектов в Крыму станет ОРЦ, который строится в Симферопольском районе в рамках инвестсоглашения сетевым оператором ООО «ПУД». Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на первый квартал 2023 года. Логистический центр позволит обеспечить прямые поставки товаров от производителей, даст возможность использования складских площадей для сдачи в аренду местным производителям. Площадь складских зданий объекта составит 52,7 тысячи кв. м, при этом емкость единовременного хранения составит почти 70 тысяч паллет, а общая вместимость ОРЦ – 34,8 тыс тонн, максимальный грузооборот в сутки – 23,6 тысячи паллет.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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