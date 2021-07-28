Курортный сезон
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Власти Крыма насчитали к середине лета более четырех млн туристов
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В Крыму к 16 июля отдохнули свыше 4 млн туристов, утверждают в местном Министерстве курортов и туризма.
«С начала года на 16 июля турпоток вырос на 40% до более чем 4 млнв сравнении с аналогичным периодом 2019 года», – цитирует пресс-служба главу ведомства Вадима Волченко.
По его информации, более 13 тыс. сотрудников санаторно-курортной сферы Крыма уже прошли централизованную вакцинацию от коронавируса. В ведомстве уточнили, что это данные без учета тех, кто вакцинируется в частном порядке.
Согласно данным властей Крыма, в 2020 году на полуострове отдохнули 6,3 млн туристов, что на 15% меньше 2019 года.
В Ростуризме рассчитывали, что в 2021 году турпоток в Крым вернется к уровню до пандемии коронавируса, а также прогнозировали рост количества туристов на полуострове в пределах 10-15%.
Глава комитета по туризму парламента Крыма Алексей Черняк утверждал, что в 2021 году Крым может принять рекордные 8 миллионов туристов.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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