Власти Крыма насчитали к середине лета более четырех млн туристов

фото © pixabay.com

В Крыму к 16 июля отдохнули свыше 4 млн туристов, утверждают в местном Министерстве курортов и туризма.

«С начала года на 16 июля турпоток вырос на 40% до более чем 4 млнв сравнении с аналогичным периодом 2019 года», – цитирует пресс-служба главу ведомства Вадима Волченко.

По его информации, более 13 тыс. сотрудников санаторно-курортной сферы Крыма уже прошли централизованную вакцинацию от коронавируса. В ведомстве уточнили, что это данные без учета тех, кто вакцинируется в частном порядке.

Согласно данным властей Крыма, в 2020 году на полуострове отдохнули 6,3 млн туристов, что на 15% меньше 2019 года.

В Ростуризме рассчитывали, что в 2021 году турпоток в Крым вернется к уровню до пандемии коронавируса, а также прогнозировали рост количества туристов на полуострове в пределах 10-15%.

Глава комитета по туризму парламента Крыма Алексей Черняк утверждал, что в 2021 году Крым может принять рекордные 8 миллионов туристов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Автобус петербургской турфирмы дважды за июль ломался по пути в Крым. Отпуск очередных путешественников из Северной столицы начался с неприятностей.

Уран добавит драматизма в курортный сезон в Крыму. В Крыму стремительными темпами распространяется коронавирус. Региональные власти не исключают закрытия полуострова от туристов.

Гостиницам в Севастополе снова разрешили принимать непривитых туристов. Власти Севастополя разрешили средствам размещения принимать постояльцев без сертификата о вакцинации от коронавируса.

«Будет конец всему»: в Крыму оценили угрозу закрытия турсезона. Крымская туриндустрия не сможет восстановиться в случае введения жестких антиковидных ограничений вплоть до закрытия туристического региона.