В Севастополе в мощном пожаре сгорел недостроенный особняк и чужие машины

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В Севастополе в Юхариной балке 27 июля случился сильный пожар в садоводческом товариществе «Якорь». Его площадь составила 400 квадратных метров и он грозил перекинуться на соседние домовладения.

Виновных в нарушениях противопожарных норм намерены привлечь к ответу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС в Севастополе, сигнал о пожаре поступил в 13 часов 56 минут. Выяснилось, что горит двухэтажный частный дом с пристройкой. Ранг пожара был определен как 1-БИС.

Во время тушения спасатели вынесли из охваченных огнем строений и своевременно охладили 7 баллонов – 4 газовых и 3 кислородных.

«Ввиду значительной захламленности участка распространения пламени было не исключить: удалось избежать поражения соседних домовладений, однако пожаром были уничтожены 3 автомобиля, находившихся у горящего дома. Погибших и пострадавших нет», – сообщает ведомство.

Тушение пожара осложнялось отсутствием в садоводческом товариществе источников противопожарного водоснабжения и неудовлетворительным состоянием подъездных путей.

Полностью пожар ликвидировали к 18 часам вечера. Кроме традиционных методов, были использованы робототехника и беспилотники. Автоцистерны с водой на тушение пожара также доставили добровольное пожарное общество, Севастопольский лесхоз, Севавтодор и Черноморский флот. В тушении были задействованы 39 человек и 14 единиц техники, из них от МЧС России – 28 человек личного состава и 9 единиц техники.

На месте пожара работали представители руководства регионального управления МЧС. Сейчас на месте пожара работают органы дознания МЧС России.

«В ходе их работы будет установлена причина возгорания, при тушении которого имелась угроза распространения огня на смежные строения, принадлежащие другому собственнику. Так, нарушения противопожарных норм в части соблюдения противопожарных расстояний, допущенное при строительстве сгоревшего здания и пристройки к нему, а также захламление участка привели к повреждению огнем имущества третьих лиц», – сообщил заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю, полковник внутренней службы Алексей Большов.

По результатам предварительной проверки и анализа выявленных недостатков в обеспечении пожарной безопасности будут рассмотрены вопросы привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нарушениях противопожарных норм и правил, отметил он.

В тексте использованы материалы: Форпост

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