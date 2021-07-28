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В Севастополе поползли слухи о ковиде детском лагере
фото © пресс-служба правительства Севастополя
Информация о том, что в детском лагере «Ласпи» массово заболели дети, появилась в соцсети «ВКонтакте» вчера. Однако руководство ГАУ «Региональный образовательный центр «Планета детства», в структуру которого входит «Ласпи», эту информацию опровергло.
«Нет ковида, все работает, все стандартно, просто кому-то нравится раздувать слухи, – ответил нам вчера в телефонном разговоре директор «Планеты детства» Сергей Гриднев. – Нас уже проверяли прокуратура одна, прокуратура вторая, Роспотребнадзор, Следственный комитет, уполномоченный по правам ребенка. Кого еще нужно к нам привезти, чтобы проверили?»
Отдельные неприятности с детьми, подчеркнул директор, случаются всегда и всюду, но ковида в лагере нет. Перечисленные проверки, по его словам, проводились с 22 по 26 июля и подтвердили, что в «Ласпи» все нормально.
Сообщения о массовом заболевании были из соцсети удалены. А сегодня там же появилось разъяснение администрации лагеря. В нем говорится, что по результатам проверок трое детей были отправлены в больницу с диагнозом ОРВИ, но с ними, по данным департамента здравоохранения, все уже хорошо. Дети выписаны.
«Также в лагере проведено тестирование на COVID-19 большой группы детей. Из всех отдыхающих, сдавших ПЦР-тест, положительный результат был у одного ребенка (болезнь протекала бессимптомно), – говорится в сообщении. – У контактного отряда отсутствовали симптомы инфекционного заболевания, но по рекомендациям Роспотребнадзора руководство лагеря приняло решение вывезти детей домой под наблюдение родителей».Кроме того, домой отправлены дети, которые на момент проверки – 22 июля – находились в изоляторе лагеря. У них, как утверждает руководство лагеря, была повышена температура из-за теплового удара.Заканчивается разъяснение традиционными словами о том, что «в настоящий момент ситуация в лагере стабильная и находится под контролем».
В департаменте здравоохранения размещенную в соцсети информацию полностью подтвердили, добавив, что медицинская служба «Ласпи» подчиняется другому департаменту – образования. На этом можно бы и успокоиться, если бы не комментарии родителей.
«Забрала детей из лагеря 24 июля. Один ребенок уже был сильно болен, температура у ребенка в лагере поднялась до 40,4. Его даже не осмотрели и не дали жаропонижающего, отправили в отряд к здоровым детям и велели собирать вещи… Медработник мне сказала, что градусник все врет, у ребенка тепловой удар и он бодр и весел», - пишет Елена Масленникова.
По ее словам, ребенок болеет до сих пор – у него насморк, кашель и красное горло. То же самое, судя по комментариям, происходит и еще с несколькими детьми. Остается надеяться, что это не ковид, а что-то менее тяжелое. Но и в тепловой удар в этом контексте, прямо скажем, верится слабо.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Информация о том, что в детском лагере «Ласпи» массово заболели дети, появилась в соцсети «ВКонтакте» вчера. Однако руководство ГАУ «Региональный образовательный центр «Планета детства», в структуру которого входит «Ласпи», эту информацию опровергло.
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