В Крыму задержали закладчика «солей» с тысячами доз

В Саках оперативники задержали закладчика наркотиков с крупной партией мефедрона.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.

По информации ведомства, молодой человек прибыл в Саки на арендованном автомобиле из Севастополя, он намеревался сделать закладки в тайники так называемых «солей». Во время осмотра его машины оперативники обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом общим весом 200 граммов. Там же были уже расфасованные для закладок наркотики.

«Подозреваемый пояснил, что намеревался осуществить закладку наркотиков в тайники для дальнейшего их распространения бесконтактным способом посредством сети интернет, - рассказали в ведомстве. - Благодаря работе сотрудников полиции в Сакском районе была пресечена попытка распространения около двух тысяч доз синтетических наркотиков».

По результатам проведенной экспертизы изъятое признано наркотическим средством «мефедрон». Возбуждено уголовное дело. За незаконный сбыт наркотиков ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полицейские изъяли у симферопольца более двух килограммов наркотиков. Полицейские задержали жителя Симферополя, который занимался сбытом наркотиков.

В Крыму садовник выращивал коноплю на территории молитвенного дома. Духовное управление мусульман Республики Крыма и Севастополя (ДУМК) начало служебную проверку по факту выращивания конопли на территории молельного дома в селе Дорофеево.

Севастополь снабжал наркотиками всю Россию. В Севастополе местные оперативники и федералы совместными усилиями накрыли группу наркосбытчиков, поставлявших крупными партиями наркотики в разные регионы страны, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Выращивавший коноплю крымчанин за взятку следствию пойдет под суд. Житель Советского района Крыма сядет на скамью подсудимых за покушение на дачу крупной взятки должностному лицу из правоохранительных органов.