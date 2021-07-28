Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Количество случаев COVID-19 в Севастополе превысило 20 тысяч ● В Крыму за сутки выявили 371 случай коронавируса ● В Севастополе откроется дополнительный модуль для больных COVID ● В Севастополе более ста детей госпитализированы с ковидом и ОРВИ ● Исторический максимум по заболеваемости COVID-19 установлен в Севастополе
В Крыму за сутки выявили 379 случаев коронавируса
фото © iz.ru
За 27 июля на территории Крыма зарегистрировали 379 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
«За 27 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 379 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 273 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6530 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 282 человека, выздоровевших за весь период – 49 699 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму за сутки выявили 371 случай коронавируса. За 26 июля на территории Крыма зарегистрировали 371 случай коронавирусной инфекции.
В Севастополе откроется дополнительный модуль для больных COVID . В Севастополе готовятся ввести в эксплуатацию дополнительный модуль в больнице № 9 для лечения больных с коронавирусной инфекцией.
В Севастополе более ста детей госпитализированы с ковидом и ОРВИ. В больницы Севастополя госпитализированы более ста несовершеннолетних с острой респираторной вирусной инфекцией и ковидом, у некоторых коронавирусная инфекция пока не подтверждена.
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В Крыму за сутки выявили 379 случаев коронавируса
За 27 июля на территории Крыма зарегистрировали 379 случаев коронавирусной инфекции.
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