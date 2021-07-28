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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки выявили 379 случаев коронавируса

09:58 среда, 28 июля 2021
В Крыму за сутки выявили 379 случаев коронавируса

фото © iz.ru

За 27 июля на территории Крыма зарегистрировали 379 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 27 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 379 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 273 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6530 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 282 человека, выздоровевших за весь период – 49 699 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 379 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 379 случаев коронавируса

За 27 июля на территории Крыма зарегистрировали 379 случаев коронавирусной инфекции.

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