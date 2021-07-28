В Крыму туристов на надувном матрасе унесло в море

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Спасатели помогли туристам на надувном матрасе и круге, которых морем унесло за 900 метров от пляжа в селе Морское.

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Крым.

«На удалении от берега более 900 метров были замечены 4 человека на надувном матрасе и круге, подающие сигналы о помощи», — рассказали в МЧС.

Пострадавших подняли на катер и доставили на пляж. В медицинской помощи они не нуждались.

Со спасенными провели беседу о безопасном поведении на воде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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