Происшествия
В Крыму туристов на надувном матрасе унесло в море
фото © Новости Крыма
Спасатели помогли туристам на надувном матрасе и круге, которых морем унесло за 900 метров от пляжа в селе Морское.
Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Крым.
«На удалении от берега более 900 метров были замечены 4 человека на надувном матрасе и круге, подающие сигналы о помощи», — рассказали в МЧС.
Пострадавших подняли на катер и доставили на пляж. В медицинской помощи они не нуждались.
Со спасенными провели беседу о безопасном поведении на воде.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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