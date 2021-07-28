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Происшествия

В Крыму поезд снес авто: водитель ВАЗа игнорировал шлагбаум и светофор

12:38 среда, 28 июля 2021
В Крыму поезд снес авто: водитель ВАЗа игнорировал шлагбаум и светофор

фото © МВД Крыма

В Красногвардейском районе Крыма на железнодорожном переезде случилось серьезное ДТП, пострадал один человек.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Авария произошла в среду утром в поселке Октябрьское. По предварительным данным, переезд был закрыт для движения автотранспорта из-за приближающегося поезда сообщением «Санкт-Петербург – Севастополь».

«Водитель автомобиля «ВАЗ 211440» на регулируемом железнодорожном переезде со шлагбаумом, двигаясь в направлении села Амурское, совершил выезд на запрещающий сигнал железнодорожного светофора на переезде, где совершил столкновение с движущимся пассажирским поездом», - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водитель автомобиля получил различные травмы, он в больнице. По факту аварии полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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