В Крыму поезд снес авто: водитель ВАЗа игнорировал шлагбаум и светофор

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В Красногвардейском районе Крыма на железнодорожном переезде случилось серьезное ДТП, пострадал один человек.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Авария произошла в среду утром в поселке Октябрьское. По предварительным данным, переезд был закрыт для движения автотранспорта из-за приближающегося поезда сообщением «Санкт-Петербург – Севастополь».

«Водитель автомобиля «ВАЗ 211440» на регулируемом железнодорожном переезде со шлагбаумом, двигаясь в направлении села Амурское, совершил выезд на запрещающий сигнал железнодорожного светофора на переезде, где совершил столкновение с движущимся пассажирским поездом», - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водитель автомобиля получил различные травмы, он в больнице. По факту аварии полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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