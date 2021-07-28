Происшествия
В Крыму поезд снес авто: водитель ВАЗа игнорировал шлагбаум и светофор
фото © МВД Крыма
В Красногвардейском районе Крыма на железнодорожном переезде случилось серьезное ДТП, пострадал один человек.
Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Авария произошла в среду утром в поселке Октябрьское. По предварительным данным, переезд был закрыт для движения автотранспорта из-за приближающегося поезда сообщением «Санкт-Петербург – Севастополь».
«Водитель автомобиля «ВАЗ 211440» на регулируемом железнодорожном переезде со шлагбаумом, двигаясь в направлении села Амурское, совершил выезд на запрещающий сигнал железнодорожного светофора на переезде, где совершил столкновение с движущимся пассажирским поездом», - рассказали в ведомстве.
В результате ДТП водитель автомобиля получил различные травмы, он в больнице. По факту аварии полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастопольца из застрявшего на обрыве автомобиля спас бордюр. Стала известна причина странного происшествия с автомобилем в центре Севастополя.
Девочка травмировала позвоночник, упав с батута в симферопольском парке. Ребенок травмировал позвоночник после падения с батута в Детском парке Симферополя.
В Крыму турист сорвался с плато Чатыр-Дага. В Крыму турист получил травму позвоночника при падении в районе Чатыр-Дага.
Упавший с обрыва Mercedes уже год валяется на пляже у Фиолента. Жители сетуют на то, что ответственные службы до сих пор не ликвидировали металл из водоохранной зоны.
В Севастополе в мощном пожаре сгорел недостроенный особняк и чужие машины
В Севастополе в Юхариной балке 27 июля случился сильный пожар в садоводческом товариществе «Якорь». Его площадь составила 400 квадратных метров и он грозил перекинуться на соседние домовладения.
В Крыму туристов на надувном матрасе унесло в море
Спасатели помогли туристам на надувном матрасе и круге, которых морем унесло за 900 метров от пляжа в селе Морское.
Судак обогнал Москву по уровню заболеваемости COVID-19
Судак остается антилидером по уровню заболеваемости COVID-19, обойдя по этому показателю даже Москву.
Крымчан возмутила фотосессия в стиле ню на лавандовом поле
Съемки в цветущих полях Крыма невероятно популярны в последние годы. Стремясь быть оригинальным, модели и фотографы идут на крайности.
25 июля
В мэрии Симферополя провели вечеринку на рабочем местефото
22 часа назад
В Крыму за сутки выявили 379 случаев коронавируса
За 27 июля на территории Крыма зарегистрировали 379 случаев коронавирусной инфекции.