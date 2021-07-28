В Крыму на опасном участке горы Караул-Оба спасли очередную туристку

В Судаке женщина получила травму ноги во время прогулки на горе Караул-Оба.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Инцидент произошел накануне днем в районе Можжевеловой рощи пригородного поселка Новый Свет. Женщина оступилась на сыпучем грунте и сама дальше передвигаться не смогла, поэтому на помощь ей отправилась дежурная группа Судакского аварийно-спасательного отряда.

«По прибытии обнаружили пострадавшую на труднопроходимом участке с сыпучим грунтом в районе горы Караул-Оба. С использованием вакуумной шины ей провели иммобилизацию поврежденной конечности и на специальных носилках эвакуировали пострадавшую к машине, а затем доставили в Судакскую городскую больницу», - рассказали в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На севастопольском побережье появились пугающие щиты. Севастопольские спасатели установили несколько информационных щитов, предупреждающих об опасности купания в не оборудованных для этого местах.

Спасатели сняли травмированную девушку с горы Кошка. Поздно вечером спасателям поступило сообщение о том, что в Симеизе, в районе горы Кошка, девушка упала и не может сама спуститься.

В Крыму на горе Караул-Оба заблудились туристы с ребенком. Вчера вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на горе Караул-Оба ГО Судак заблудилась группа людей, требуется помощь спасателей.

В Судаке спасли туристов: один заблудился ночью, другому стало плохо. Судакские спасатели за сутки дважды помогали отдыхающим, один из которых ночью заблудился, а второму стало плохо во время прогулки в горах.