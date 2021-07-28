Происшествия
В Крыму на опасном участке горы Караул-Оба спасли очередную туристку
В Судаке женщина получила травму ноги во время прогулки на горе Караул-Оба.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Инцидент произошел накануне днем в районе Можжевеловой рощи пригородного поселка Новый Свет. Женщина оступилась на сыпучем грунте и сама дальше передвигаться не смогла, поэтому на помощь ей отправилась дежурная группа Судакского аварийно-спасательного отряда.
«По прибытии обнаружили пострадавшую на труднопроходимом участке с сыпучим грунтом в районе горы Караул-Оба. С использованием вакуумной шины ей провели иммобилизацию поврежденной конечности и на специальных носилках эвакуировали пострадавшую к машине, а затем доставили в Судакскую городскую больницу», - рассказали в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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