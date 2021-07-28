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Происшествия

В Крыму на опасном участке горы Караул-Оба спасли очередную туристку

15:41 среда, 28 июля 2021
Судак

В Судаке женщина получила травму ноги во время прогулки на горе Караул-Оба.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Инцидент произошел накануне днем в районе Можжевеловой рощи пригородного поселка Новый Свет. Женщина оступилась на сыпучем грунте и сама дальше передвигаться не смогла, поэтому на помощь ей отправилась дежурная группа Судакского аварийно-спасательного отряда.

«По прибытии обнаружили пострадавшую на труднопроходимом участке с сыпучим грунтом в районе горы Караул-Оба. С использованием вакуумной шины ей провели иммобилизацию поврежденной конечности и на специальных носилках эвакуировали пострадавшую к машине, а затем доставили в Судакскую городскую больницу», - рассказали в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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